Si torna a parlare di uno dei prossimi smartphone di punta a marchio Redmi in arrivo, ovvero del prossimo Redmi K30 Ultra. Di quest’ultimo abbiamo cominciato a conoscere alcune informazioni qualche settimana fa grazie al team di XDA-Developers, ma ora il nuovo smartphone dell’azienda cinese è stato avvistato sul noto portale TENAA.

Ecco le presunte specifiche tecniche del nuovo Redmi K30 Ultra

La serie di smartphone Redmi K di Xiaomi ha da sempre riscosso un enorme successo e ora l’azienda ha deciso, in particolare, di presentare una nuova versione del suo ultimo top di gamma. Come sappiamo da tempo, infatti, arriverà a breve il nuovo Redmi K30 Ultra. Questo device dovrebbe avere alcune piccole differenze rispetto alla versione attuale soprattutto per quanto riguarda l’hardware montato al suo interno.

Come trapelato qualche settimana fa e come confermato ora da TENAA, infatti, a bordo del nuovo dispositivo troveremo il nuovo processore di casa MediaTek, cioè il SoC MediaTek Dimensity 1000+. Quest’ultimo è un SoC octa-core da 2.6 GHz realizzato con processo produttivo a 7 nm e dovrebbe avere delle performance comparabili ai processori top di gamma di casa Qualcomm. Lato memorie, invece, secondo il portale TENAA saranno disponibili rispettivamente 6/8/12 GB di memoria RAM e 128/256/512 GB di storage interno.

Dal punto di vista estetico, sembra che il nuovo Redmi K30 Ultra non stravolgerà il design dell’attuale versione. Anche su questo dispositivo ci sarà infatti un design full screen con una selfie camera pop-up a comparsa e sul retro troveremo sempre i sensori fotografici posti in una zona circolare. Il sensore fotografico principale, in particolare, dovrebbe essere lo stesso visto a bordo degli attuali modelli, ovvero un sensore da 64 megapixel.

Vi ricordiamo che, secondo quanto trapelato online, l’azienda terrà un evento di presentazione il prossimo 14 agosto ed è molto probabile che in questo giorno verrà annunciato il nuovo smartphone a marchio Redmi.