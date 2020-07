Sembra che il produttore cinese Xiaomi non abbia ancora intenzione di abbandonare definitivamente la serie di smartphone Redmi K30. Ben presto, infatti, verrà presentato ufficialmente sul mercato il nuovo Redmi K30 Ultra e, stando a quanto è emerso online, potrebbe essere alimentato da un processore di casa MediaTek.

Ecco le prime indiscrezioni del prossimo Redmi K30 Ultra

Uno dei membri del team di XDA-Developers, ovvero kacskrz, è riuscito a mettere le mani su quelle che sembrano essere le primissime informazioni del nuovo smartphone a marchio Redmi di Xiaomi. Lo smartphone di cui stiamo parlando si chiamerà Redmi K30 Ultra e per il momento è conosciuto con il nome in codice di cezanne.

Secondo quanto rivelato dal membro del team del portale, il nuovo dispositivo dell’azienda non abbandonerà le scelte stilistiche già intraprese sugli altri device della stessa serie. Sulla parte frontale, infatti, sembra che ci sarà un design a tutto schermo grazie alla presenza di una selfie camera pop-up a comparsa. Per quanto riguarda il retro, invece, sembra che troveremo anche in questo caso quattro fotocamere. Anche se non ci sono conferme in merito, sembra che ci sarà un sensore fotografico principale da 64 megapixel.

Una delle grosse novità di questo nuovo smartphone sarà il processore. Secondo quanto rivelato, infatti, il prossimo Redmi K30 Ultra monterà un processore di casa MediaTek. Stiamo parlando nello specifico del SoC MediaTek Dimensity 1000 e quest’ultimo sarà ovviamente in grado di supportare le nuove reti di quinta generazione.

Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli su questo device. Nel frattempo, vi ricordiamo che Xiaomi dovrebbe annunciare a breve anche il nuovo Redmi K40. Questo device dovrebbe essere uno smartphone medio di gamma con il supporto alla connettività 5G.