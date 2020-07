Trony propone agli utenti un volantino davvero molto speciale, una campagna promozionale che riesce a soddisfare pienamente le aspettative di tutti coloro che vorrebbero cercare di risparmiare il più possibile sui prodotti di fascia alta.

La soluzione che andremo a descrivervi direttamente nel nostro articolo è da considerarsi attiva solamente nei punti vendita di proprietà di Abruzzo, Molise, Marche, Repubblica di San Marino e Veneto, non sul sito ufficiale o altrove in Italia. E’ presente, se interessati, anche l’ottimo finanziamento a Tasso Zero, utilissimo proprio per poter pagare il dovuto in comode rate fisse mensili, tutte addebitate direttamente sul conto corrente a partire dalla mensilità di ottobre 2020.

Ricevete le migliori offerte Amazon e tutti i codici sconto più incredibili, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Trony: spendere poco è facile con questa campagna

Il volantino Trony raccoglie tantissime proposte legate anche solo al mondo degli smartphone, tra le migliori non possiamo che annoverare il Samsung Galaxy S20, un modello fortemente interessante e richiesto dalla community mondiale per la sua capacità di convogliare all’interno una qualità decisamente superiore alla media, sopratutto se il suo attuale prezzo scontato si aggira attorno ai 699 euro.

Nel caso in cui invece vogliate spendere sicuramente di meno, allora troverete comunque pane per i vostri denti con i vari Huawei P40 Lite E, Huawei Y5p, Oppo A9 2020, Oppo A91, Huawei P30 Lite, Oppo A5 2020, Galaxy A41 o Apple iPhone Xr.

Il volantino Trony è questo e moltissimo altro ancora, per conoscerlo da vicino non dovete fare altro che aprire le pagine che potete trovare direttamente nel nostro articolo.