Il ritorno di Lucifer e Vis a Vis è ormai imminente: milioni di fan sparsi per il mondo attendono scalpitanti di conoscere le avventure che coinvolgeranno i protagonisti.

Fra le serie più apprezzate degli ultimi anni, questi due show hanno avuto data d’uscita incerta fino a qualche settimana fa, quando le rispettive piattaforme caricheranno le nuove stagioni – che dovevano essere anche le ultime, ma per Lucifer c’è un’eccezione.

Vis a Vis troverà conclusione con lo spin off incentrato sui personaggi di Macarena e Zulema, per analizzarne i profili e scavare nel passato tramite un vero e proprio prequel.

Lucifer, che invece doveva concludersi con questa quinta stagione, ha ottenuto il rinnovo per la sesta parte, per la gioia di tutti i fan.

Lucifer e Vis a Vis tornano sul piccolo schermo: trailer di fuoco per le nuove uscite

L’annuncio è arrivato prima per Lucifer, che tornerà su Netflix con la prima parte della quinta stagione. Una season che ha subito numerosi rimaneggiamenti, in termini logistici, dal momento che da concludersi in 10 episodi ha ricevuto l’aggiunta di ulteriori 6 episodi – per dare un finale degno e non affrettare le conclusioni. Così, si era pensato di suddividerle come avvenuto per altri show (ad esempio Bojack Horseman) in due tranche da 8 episodi ciascuna, per quella che doveva essere la stagione finale.

Invece Netflix ha deciso di approvare il rinnovo per la sesta stagione, che quindi sbarcherà sulla piattaforma il prossimo anno, vanificando in un certo senso l’hype creato dallo sdoppiamento della stagione. La 5 stagione parte 1 sarà inserita quindi il 21 agosto 2020.

Negli scorsi giorni, poi, è comparsa su Netflix la data d’uscita di Vis a Vis: El Oasis. Già da settimane non facevano che susseguirsi i rumours derivanti dall’annuncio che lo spin off avrebbe fatto la sua comparsa in America Centrale e del Sud il prossimo 31 luglio. Si sperava che coincidesse con la data della release italiana, ipotesi rivelatasi corretta: l’ultima stagione dello show andrà in onda proprio fra appena quindici giorni.