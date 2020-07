L’attesa è finita. Suburra 3 è dietro l’angolo, pronta a colpire migliaia di spettatori con delle grandi novità. Dopo mesi e mesi di lunga e perseverante esitazione, è arrivato il momento di svelare: Aureliano, Spadino e gli altri protagonisti di questa produzione originale italiana torneranno quanto prima in catalogo con dei nuovi episodi. A che punto sono ora?

Suburra 3: la data di uscita non è stata ancora confermata ma potrebbe arrivare ad ottobre

Le riprese erano già state avviate ad ottobre, ma l’arrivo del Covid-19 ha costretto tutti a congelare i propri impegni, e tra questi anche il giardinaggio, il parrucchiere, i negozi d’abbigliamento. Fortunatamente però si riparte da capo con una forza e voglia di arrivare all’obiettivo ancora più forte. Così le troupes ed il cast di Suburra 3 sono stati scoperti nei pressi di Roma dove stanno registrando le ultime puntate.

Ciononostante la data di uscita non è ancora nota ma ci sono buoni propositi per l’autunno come potenziale periodo di uscita. Pertanto gli spettatori potrebbero non dover aspettare più il 2021 per guardare le nuove dinamiche e assistere allo scontro tra Stato, Chiesa e Criminalità: tre mondi completamente opposti.

Per quanto riguarda il cast, infine, le cose non sono cambiate così tanto. Torneremo a guardare i nostri vecchi e amati protagonisti tra cui: