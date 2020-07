Finalmente ci siamo! Questa mattina Nintendo ha distribuito il primo aggiornamento dell’estate per Animal Crossing: New Horizons, introducendo tutte quelle entusiasmanti novità di cui vi abbiamo parlato appena qualche giorno fa.

Animal Crossing: New Horizons si aggiorna, ecco le novità

Anzitutto, l’aggiornamento ha introdotto, per la prima volta in assoluto, la possibilità di tuffarsi nell’oceano ed immergersi per catturare nuove creature marine da donare al museo. Per farlo, però, è necessario munirsi degli strumenti giusti: occorrerà infatti acquistare una muta presso la bottega di Micro e Marco oppure dal negozio Nook.

Sono poi stati introdotti nuovi personaggi in visita sulla propria isola, tra cui Pascal. Amante delle capesante, sarà possibile incontrare questa simpatica foca una sola volta al giorno durante le immersioni, e sarà disposto a cederci preziosi schemi fai-da-te per realizzare oggetti d’arredo a tema Sirena, in cambio di capesante. Il nuovo set Sirena è davvero bellissimo e si compone di un divano, un tappeto, uno specchio, un comò, un letto, una sedia, una lampada, uno scaffale, un armadio, un tavolo, un pavimento ed un muro. Per realizzarli sarà necessario utilizzare perle, coralli, conchiglie, dollari sabbiosi ed altri oggetti marini.

Oltre ciò, sono stati anche aggiunti nuovi oggetti stagionali al catalogo Nook Shopping, che saranno disponibili per un periodo di tempo limitato. Questo è solo il primo aggiornamento dell’estate. Nintendo ha già comunicato che un secondo update verrà distribuito ad agosto, aggiungendo tante altre novità… e noi non vediamo l’ora di scoprirle tutte!

Intanto, ricordiamo che Animal Crossing: New Horizons dovrebbe aggiornarsi automaticamente all’avvio di Nintendo Switch. Se ciò non avviene, occorre effettuare l’aggiornamento manualmente. Per farlo basterà selezionare il titolo dalla schermata HOME della console e premere sul joycon il tasto +. A questo punto, basterà selezionare la voce Aggiorna Software e attendere che il download venga terminato.