Nella giornata di ieri, Nintendo ha annunciato il primo aggiornamento dell’estate per Animal Crossing: New Horizons, l’ultimo capitolo del popolare simulatore di vita per Nintendo Switch. L’update introdurrà una serie di novità entusiasmanti, tra cui la possibilità – per la prima volta in assoluto – di tuffarsi in mare, nuotare ed immergersi, per andare alla ricerca di nuove creature marine da inserire all’interno del proprio museo.

Animal Crossing: New Horizons, quanto ci costerà andare a nuotare?

Il colosso nipponico ha in seguito svelato ulteriori dettagli sull’aggiornamento, che ricordiamo sarà reso disponibile a partire dal prossimo 3 luglio. In particolare, Nintendo ha mostrato, attraverso alcuni screenshot di gioco, i prezzi del costume da bagno che sarà necessario acquistare per potersi immergere in acqua. A quanto pare, non sarà possibile tuffarsi indossando dei comuni vestiti (del resto, chi è che lo farebbe nella vita reale?), ma ci si dovrà munire di un costume da bagno. Sarà meglio cominciare a mettere da parte qualche stellina o qualche miglia Nook, dunque.

Il costume potrà essere acquistato dal negozio di Mirco e Marco al prezzo di circa 3.000 stelline. Non sappiamo ancora se le sorelle Ago & Filo potranno offrirci qualche modello più carino. Ma ciò che è certo è che sarà possibile acquistare anche un particolare costume da bagno dal negozio Nook utilizzando le miglia Nook, nello specifico saranno richieste 800 miglia Nook. Nintendo, da parte sua, dovrebbe invece regalarci una maschera da snorkeling di colore blu, giallo o rosso.

Per scoprire tutte le novità che l’aggiornamento estivo di Animal Crossing: New Horizons introdurrà, consigliamo di dare un’occhiata al nostro articolo dedicato. Intanto, ricordiamo che questo sarà solo il primo di una serie di aggiornamenti che arriveranno nel corso dell’estate. Il prossimo aggiornamento è atteso per il mese di agosto.