L’operatore WindTre continua a rivolgere la sua attenzione ai clienti under 30. Dopo aver presentano la nuova offerta WindTre Young Summer Edition, infatti, lancia la WindTre Unlimited Gaming. I clienti aventi età massima 30 anni possono richiederne l’attivazione recandosi in uno dei numerosi punti vendita del gestore.

WindTre Unlimited Gaming: ecco un’altra offerta con Giga illimitati!

La nuova offerta WindTre Unlimited Gaming prevede:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

Giga illimitati alla massima velocità disponibile

I nuovi clienti under 30 procedendo con l’attivazione hanno la possibilità di ottenere il videogioco MotoGP™20, senza dover sostenere alcuna spesa.

La tariffa è disponibile in versione Easy Pay, quindi, è necessario sostenere i costi di rinnovo tramite: carta di credito, conto corrente o carta conto. Ogni mese è prevista una spesa di 29,99 euro.

L’attivazione può essere effettuata soltanto dai nuovi clienti aventi età massima 30 anni ma soglie identiche possono essere ricevute da tutti tramite la tariffa Unlimited con Easy Pay. Quest’ultima non prevede una spesa mensile di 29,99 euro, anche in questo caso da sostenere tramite una delle modalità indicate dal gestore tra carta di credito, conto corrente e carta conto, e permette di ricevere ogni mese quantità illimitate di minuti, SMS e Giga di traffico dati alla massima velocità disponibile. I clienti in questo caso dovrebbero rinunciare alla possibilità di ricevere il videogioco in omaggio accontentandosi di ottenere dei contenuti abbondanti.

Tornando ai clienti under 30 è bene ricordare che al momento WindTre offre la possibilità di attivare anche un’altra offerta dai contenuti eccezionali e dal costo più che conveniente, si tratta della WindTre Young Summer Edition.