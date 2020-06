“Più sara l’attesa, maggiore sarà il piacere”, è proprio così. Il tempo scorre inesorabile, i mesi passano e la pandemia adesso sembra essere solo un ricordo (anche se continua ad esistere e ad essere tra noi) ma non c’è ancora traccia delle serie tv che aspettiamo da tanto. Alcune di queste sono state interrotte sul nascere per via dell’emergenza Covid-19 che ha costretto il mondo intero a rimanere in casa. Ma le buone notizie sono dietro l’angolo, perché Stranger Things, Tredici e You torneranno tra pochissimo!

STRANGER THINGS, Tredici, You: tutto ciò che c’è da sapere sul ritorno delle serie tv

Il Coronavirus ha messo in ginocchio anche il mondo cinematografico ed ha interrotto moltissime riprese, prima tra le quali la quarta stagione di Stranger Things. Questa è una fiction amatissima da ragazzi e adulti per la sua trama innovativa e avvincente. Ad oggi le riprese non sono ancora ripartite e la data d’uscita sembrerebbe essere ancora molto lontana. Sadie Sink, nota per il ruolo Maxine/Max Mayfield, ha però pubblicato sul suo profilo Instagram, la foto ritraente i copioni completi della stagione che verrà. Chissà, Stranger Things ci stupirà prima del previsto?

Anche You ha in programma una terza stagione, ma le notizie sembrano essere meno positive delle precedenti. La serie tv tratta dall’omonimo romanzo thriller psicologico ci lascerà dopo la sua ultima stagione di addio. Per quanto riguarda le riprese, dunque, non ci sono ancora notizie ufficiali in circolo.

Abbiamo atteso molti mesi per le serie tv che ci hanno già fatto in precedenza sognare, riusciremo ad attendere ancora. D’altronde, ne vale la pena!