Esselunga distrugge ufficialmente le offerte di Unieuro lanciando un volantino davvero unico, grazie proprio alla presenza del cosiddetto Speciale Multimediale, composto a sua volta da numerose offerte appositamente pensate per far risparmiare i consumatori.

Come sempre accade in seno a Esselunga, anche in questo caso il consumatore che vorrà approfittare degli sconti dovrà affidarsi esclusivamente al negozio fisico aziendale, non risulta essere possibile completare gli acquisti online sul sito ufficiale (almeno legati al mondo della tecnologia).

Offerte Amazon a più non posso con tantissimi codici sconto gratis, questo è il succo del nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Esselunga: tutti possono ricevere un prodotto a 1 euro

Con la campagna promozionale corrente torna in auge il cosiddetto prodotto a 1 euro, il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di mettere le mani sull’SBS Wax (un simpatico speaker wireless del valore commerciale di 39,90 euro), al costo fisso di solo 1 euro. Per ottenerlo basterà acquistare uno dei prodotti effettivamente contrassegnati, poi in cassa si dovrà aggiungere la cifra concordata, la consegna sarà immediata.

Le offerte ad ogni modo riescono a coinvolgere innumerevoli prodotti di tecnologia generale, quindi anche legati ad elettrodomestici, informatica e televisioni, con un buon focus sul mondo della telefonia mobile. Il top di gamma incluso nella campagna sarà il Samsung Galaxy S20, un terminale dal buonissimo rapporto qualità/prezzo, acquistabile con un esborso finale di 748 euro.

Le occasioni per risparmiare, sempre restando entro il suddetto mondo, non si fermano qui, sono disponibili anche svariati modelli in vendita a meno di 300 euro, tra questi troviamo sicuramente Xiaomi Redmi 8, Huawei P30 Lite, Xiaomi Redmi 7A, Galaxy A51 e altri ancora.