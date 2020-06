Gli utenti interessati a effettuare l’acquisto di una nuova SIM WindTre hanno a disposizione un ampio listino offerte capace di rispondere alle esigenze di tutti. Sono presenti tariffe rivolte ai più giovani, che ricevono delle agevolazioni non indifferenti grazie ai costi irrisori previsti per il rinnovo delle offerte; e tariffe rivolte a coloro che desiderano ottenere più o meno Giga di traffico dati mensili.

WindTre All Inclusive: contenuti e costi delle tariffe rivolte ai nuovi clienti!

I nuovi clienti WindTre possono consultare il listino offerte recandosi in uno dei punti vendita del gestore o effettuando l’accesso al sito ufficiale. Quest’ultimo consente di acquistare direttamente online la nuova SIM e riceverla a casa tramite corriere, senza dover sostenere costi di spedizione.

L’operatore WindTre propone varie tariffe, tra queste spiccano l’offerta Unlimited e le opzioni XLarge, Large e Medium. Particolare attenzione meritano anche le due tariffe dedicate ai clienti under 20 e under 30.

La WindTre Unlimited è sicuramente la più ricca di contenuti. I clienti sostenendo una spesa mensile di 29,99 euro, hanno infatti la possibilità di ricevere quantità illimitate di minuti, SMS e Giga di traffico dati alla massima velocità disponibile. Il costo previsto per il rinnovo potrebbe incutere un po’ di timore. Dunque, nel caso in cui si fosse disposti a rinunciare ai Giga illimitati si consiglia di valutare una delle offerte All Inclusive XLarge, Large o Medium.

La prima richiede una spesa mensile di 16,99 euro e prevede: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 60 GB di traffico dati. La seconda, invece, necessita di un costo mensile di 14,99 euro e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 40 GB di traffico dati. L’offerta Medium, infine, è disponibile a 12,99 euro al mese e propone: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 20 GB di traffico dati.

Le tariffe dedicate ai clienti under 20 e under 30 sono rispettivamente la WindTre Student Edu e la WindTre Young. Entrambe permettono di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati. Varia il costo mensile da sostenere per il rinnovo, che ammonta a 9,99 euro per i clienti aventi età massima 20 anni; a 11,99 euro per i clienti aventi età massima 30 anni.