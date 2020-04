Quasi tutte le offerte del nuovo operatore WindTre possono essere attivate indistintamente dagli utenti interessati, qualunque sia il gestore di provenienza. Alcune, però, sono rivolte esclusivamente ad alcuni clienti, che vengono selezionati in base all’età. La tariffa WindTre Student EDU con Easy Pay, ad esempio, è disponibile soltanto per i clienti aventi età massima 20 anni, i quali possono procedere con l’attivazione scegliendo come modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente o carta conto.

WindTre Student EDU: contenuti e costi dell’offerta per clienti under 20!

I clienti under 20 che decidono di attivare la tariffa WindTre Student Edu hanno la possibilità di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati in 5G.

La promozione è disponibile a un prezzo davvero conveniente. Ogni mese è previsto un costo di soli 7,99 euro, ma a partire dal quarto rinnovo in poi passa a 9,99 euro al mese. Il rincaro previsto, se considerati i contenuti offerti dal gestore, si mantiene del tutto economico. Inoltre, i servizi importanti sono inclusi nel prezzo, dunque non sono previsti costi extra. I servizi offerti dal gestore comprendono: la segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno e il servizio “Ti ho Cercato”.

I nuovi clienti interessati all’offerta possono richiedere la nuova SIM contattando uno dei rivenditori WindTre, tramite il quale avranno la possibilità di ricevere la scheda direttamente a casa.

Si ricorda che il gestore permette di ottenere gratuitamente anche l’app ufficiale, tramite la quale è possibile ricarica la propria SIM, conoscere i consumi effettuati; e verificare il credito residuo.