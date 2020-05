Spendere 5,99 euro al mese con WindTre è possibile grazie alla promozione denominata Go 50 Top+, una soluzione che prevede la possibilità di godere di tantissimi contenuti, dietro una spesa effettiva che non supera i 5,99 euro al mese a tempo indeterminato.

I prezzi delle principali promozioni mobile hanno subito una drastica frenata nel corso del tempo, a conti fatti gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su bundle molto più corposi, senza necessariamente essere costretti a spendere cifre particolarmente elevate. Un chiaro esempio del ragionamento appena espresso può essere la Go 50 Top+ di WindTre.

WindTre: la promozione è tra le migliori del periodo

Distribuita esclusivamente in versione operator attack, la soluzione corrente risulta essere attivabile dagli utenti che si ritrovano in condizione d’uscita da un operatore virtuale, che non sia però LycaMobile, ho.Mobile, PosteMobile, Very Mobile o Kena Mobile, con portabilità obbligatoria del numero originario.

Il costo iniziale da sostenere equivale nello specifico a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, il consumatore dovrà inoltre sottostare anche al vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, entro il quale la richiesta di portabilità comporterà il pagamento di una penale del valore di 49 euro.

All’interno della Go 50 Top+ sono stati comunque inseriti 50 giga di traffico dati alla velocità massima disponibile, 200 SMS da poter utilizzare verso ogni numero in Italia, per finire poi con illimitati minuti per telefonare a tutti. Il suo prezzo fisso è di 5,99 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile.

Se interessati, è presente anche la versione Easy Pay, alle stesse condizioni e costo fisso, ma con annessi 100 giga di traffico dati e pagamento tramite conto corrente.