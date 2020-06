WindTre si sbarazza di Vodafone: la nuova offerta è super

WindTre, occasione da non perdere per attivare 100 giga di traffico dati al mese, in cambio sarà necessario pagare solamente 5,99 euro.

WindTre si sbarazza di Vodafone riuscendo a convincere tantissimi utenti a richiedere effettivamente una delle migliori promozioni in assoluto, la Go 50 Top+, con possibilità di vedersi effettivamente raddoppiare i giga di traffico senza costi aggiuntivi.

Il “trucchetto” che permette una soluzione di questo tipo passa sempre per la versione Easy Pay, ovvero la scelta del consumatore di pagare tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile, e sottostando nel contempo ad un vincolo contrattuale di 24 mesi (se richiesta portabilità prima delle scadenza viene addebitata una penale).

WindTre: la promozione che tutti vogliono attivare

Una delle migliori soluzioni a cui applicare il suddetto meccanismo è sicuramente la Go 50 Top+, oggi distribuita in versione operator attack, e quindi a disposizione dei possessori di una SIM di Iliad, PosteMobile, Fastweb, Kena e ho.Mobile, prevede un costo iniziale di soli 10 euro.

Superato questo piccolo step, il consumatore si ritrova a poter accedere ad un bundle, di base, molto allettante, composto da 50 giga di traffico dati, minuti illimitati e 200 SMS, in vendita a 5,99 euro con pagamento tramite credito residuo.

Nel caso in cui si desideri qualcosa di più, come specificato in apertura, è comunque possibile affidarsi alla versione Easy Pay, ottenendo nel contempo 100 giga al mese, illimitati minuti e 200 SMS, e pagando sempre 5,99 euro, ma tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile.

La navigazione, lo ricordiamo, è possibile sotto rete telefonica WindTre alla velocità del 4.5G, sia in Italia che in Europa, senza limitazioni particolari al download o distinzioni di sorta.