La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha recentemente annunciato la seconda stagione della serie TV White Lines, serie spagnola – inglese ideata da Álex Pina,creatore della popolare serie La casa di carta.

La prima stagione della serie, composta da 10 episodi, ha debuttato su Netflix il 15 maggio 2020. Scopriamo ora qualche indiscrezione sulla seconda stagione.

Netflix annuncia la seconda stagione di White Lines

Prima di tutto ecco la sinossi della serie TV: “Quando il corpo di un leggendario DJ di Manchester viene ritrovato 20 anni dopo la sua misteriosa scomparsa a Ibiza, sua sorella ritorna sulla bellissima isola per scoprire cosa sia successo. La sua indagine la condurrà in un mondo elettrizzante fatto di discoteche, menzogne, depistaggi costringendola a confrontarsi con i lati più oscuri del suo carattere in un luogo dove le persone vivono vite al limite“.

Uno degli attori, Tom Rhys Harries ha svelato a LADbible che ci sarà una seconda stagione. Ecco le sue parole: “So che c’è già qualcosa in corso per la seconda stagione. Stanno cercando dei luoghi dove girare ma non so quando potrà succedere. Se ne parlava prima della pandemia. Penso che tutti sarebbero disposti a immergersi di nuovo nel mondo creato da Álex perché è così particolare, colorato e un po’pazzo. è un luogo così divertente in cui vivere per un po’“.

Al momento non è ancora chiaro se la nuova stagione sarà un sequel oppure un prequel, anche se Rhys ha affermato che ci sarebbe abbastanza materiale per produrre un prequel. Non ci resta, a questo punto, che attendere maggiori indiscrezioni nei prossimi mesi, sicuramente non debutterà durante quest’anno essendo appena uscita la prima stagione.