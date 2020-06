La grande novità di Cubot nella categoria entry-level è appena approdata sul mercato. Cubot P40 può essere acquistato esclusivamente su Aliexpress ad un prezzo semplicemente incredibile: per soli $ 84,99 sarà possibile portarsi a casa uno smartphone con 4 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione interna, quad-camera esterna (12 MP + 5 MP + 2 MP + 0,3 MP), fotocamera selfie da 20 MP, tecnologia NFC per i pagamenti digitali e Android 10.

Specifiche Cubot P40

Cubot P40 sfoggia un bellissimo display waterdrop da 6,2 pollici con risoluzione HD+ alimentato dalla tecnologia Incell. Le cornici strette un maggior campo visivo, offrendo un rapporto schermo-corpo del 90,3%.

Lo smartphone è dotato di una fotocamera frontale Samsung S5K2T7 da 20 megapixel, nascosta all’interno del notch a goccia, che garantisce dei bei selfie e dispone di funzionalità AI Beautify integrata. Il modulo fotocamera posteriore include, invece, un sensore principale Sony IMX486 da 12 megapixel, un obiettivo macro da 5 megapixel per scatti a distanza di 2 cm, ed altri due sensori da 2 megapixel. La fotocamera offre la funzionalità di riconoscimento della scena AI per immagini di alta qualità.

Cubot P40 viene fornito con un chipset MediaTek Helio A22 quad-core da 1,8 GHz basato su un processo a 12 nm e supportato da 4 GB di RAM e da 128 GB di spazio di archiviazione interno. Il chipset ad alta efficienza energetica è in grado di gestire in modo efficiente attività ad alta intensità energetica e di mantenere un’esperienza operativa fluida.

Lo smartphone dispone di una batteria rimovibile da 4.200 mAh che, unita alla gestione AI, garantisce tempi di utilizzo più lunghi. È abbastanza efficace per accompagnarti in una giornata di intenso utilizzo. Lo smartphone funziona con Android 10 con funzionalità come la modalità dark a livello di sistema, la funzione di controllo della privacy e molto altro.

Oltre ciò, Cubot P40 implementa NFC che consente agli utenti di effettuare pagamenti contactless tramite Google Pay, un jack audio da 3,5 mm e una porta USB di tipo C per una connettività impeccabile. Lo smartphone è disponibile in tre colori: nero, verde e blu. Tornando alla vendita, il prezzo di $ 89,99 è un’offerta a tempo limitato e durerà solo 2 giorni, fino al 7 giugno. Si tratta di circa il 50% di sconto sul prezzo di listino ufficiale. Quindi, se sei interessato ad ottenere un buon smartphone ad un prezzo accessibile, fai il tuo acquisto adesso. Inoltre, Cubot offre sconti su altri 10 suoi dispositivi in vetrina su AliExpress con uno sconto fino al 56%.