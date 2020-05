Dopo diversi leaks, Cubot P40 è stato oggi annunciato ufficialmente, mostrandosi al mondo intero. Si tratta di uno smartphone davvero sorprendente che costa solo $ 89,99, un prezzo senza precedenti per uno smartphone con quad-camera ed una combinazione di 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna.

Naturalmente, ci sono altri eccellenti smartphone economici sul mercato, ma Cubot P40 è certamente il più accattivante nella sua fascia di prezzo. Il dispositivo sarà disponibile a livello globale, potrà essere acquistato su AliExpress al prezzo di $89,99 a partire dal prossimo 6 Giugno, e viene fornito con una serie di ottime specifiche. Vediamo in cosa consistono.

Cubot P40 è ufficiale, caratteristiche e disponibilità

Cubot P40 è dotato di uno schermo waterdrop da 6,2 pollici e risoluzione HD+, alimentato dalla tecnologia Incell. Inoltre, le cornici sono piuttosto strette, offrendo un rapporto schermo-corpo del 90,3%. La fotocamera esterna è la vera caratteristica killer dello smartphone: si tratta di una quad-camera composta da un obiettivo Sony IMX486 da 12 MP ed altri tre sensori. La fotocamera frontale per selfie, d’altra parte, è dotato di un sensore Samsung S5K2T7 da 20 MP con funzionalità di intelligenza artificiale.

Cubot P40 è alimentato da un chipset MediaTek Helio A22 con processore quad-core da 1,8 GHz basato sul processo a 12 nm, abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, rendendolo uno degli smartphone 4 GB + 128 GB più convenienti sul mercato. Lo smartphone è dotato di una batteria da 4.200 mAh. Sono inoltre supportati NFC e USB Type-C. Il telefono esegue Android 10 ed è disponibile in tre colorazioni: nero, blu e verde.

Cubot P40 sarà in vendita globale a partire dal 6 giugno su AliExpress a partire da $ 89,99, la spedizione inizierà entro 2 settimane! Nel complesso, le specifiche del Cubot P40 sono molto valide considerando il suo prezzo competitivo. Lo smartphone dovrebbe rivelarsi un degno contendente per il segmento di budget del mercato degli smartphone, specialmente durante la pandemia di COVID-19. Cubot invita ad aggiungere il dispositivo al carrello in modo da ricevere una notifica all’avvio della prevendita. Infine, Cubot sta reclutando 10 utenti di prova per testare il dispositivo. Se si desidera essere tra questi, consigliamo di visitare il loro sito Web ufficiale per partecipare al Giveaway.