Da oramai due anni Iliad rappresenta una garanzia nel mercato della telefonia italiana. Il provider francese, con una quota di utenti quasi pari a sei milioni di unità, è oramai una solida realtà nel nostro paese, a pari di provider come TIM, Vodafone e WindTre.

Iliad, per vecchi e nuovi clienti ci sono tre servizi a zero euro

La fortuna ed il successo di Iliad sono caratterizzate dalla presenza delle offerte low cost. La strategia dell’operatore, con iniziative quali Giga 50 e Giga 40, ha riscontrato un grande seguito tra il pubblico. Le iniziative di Iliad però non uniscono solo soglie di consumo illimitate unite a prezzi low cost: con il gestore, infatti, sono previsti anche tre servizi a costo zero per gli abbonati.

Il primo servizio è quello delle telefonate illimitate dall’estero. I clienti potranno comunicare con amici e parenti in oltre sessanta Stati del mondo senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo mensile della ricaricabile di riferimento.

Con Iliad, anche la segreteria telefonica è a costo zero. A differenza di TIM, Vodafone e WindTre, il provider non prevede spese extra per l’ascolto dei messaggi registrati sulla propria segreteria.

Infine, ma non meno rilevante, è la questione dedicata ai piani tariffari. Da qualche mese a questa parte, TIM, Vodafone e WindTre stanno promuovendo dei piani tariffari a pagamento da affiancare alle ricaricabili standard. In casa Iliad tale evenienza non è contemplata. Come specificato dai bundle di tutte le offerte, tutti i consumi per chiamate, SMS ed internet sono già inclusi nel proprio piano ricaricabile.