Iliad lotta con Vodafone: due offerte in esclusiva sul sito ufficiale

Iliad è forse la sfida dal punto di vista della telefonia mobile che nessuno credeva potesse esser vinta in così poco tempo. Infatti il colosso proveniente dalla Francia è riuscito a stabilizzarsi in Italia in pochissimi mesi, riuscendo addirittura abbattere la concorrenza più forte sul territorio. Stiamo parlando di gestori come Tim e Vodafone a che ora come ora hanno perso tantissimi utenti proprio per mano di Iliad che continua a crescere di continuo.

Questa situazione ha infatti messo in allarme il nuovo gestore, il quale sta provando a difendersi in tutti i modi. L’obiettivo è infatti assolutamente quello di preservare il quarto posto in graduatoria tra i provider italiani e soprattutto crescere dal punto di vista degli utenti. Questi ultimi sono già tantissimi, dal momento che ben 5 milioni di persone hanno scelto Iliad come proprio provider personale mobile.

Iliad, sul sito ufficiale ci sono due nuove offerte molto interessanti che non sono scadute ancora

Molte persone stanno valutando di passare a Iliad, e proprio per questo il gestore ci ha tenuto a ricordare che sul sito ufficiale ci sono altre due promozioni oltre alla solita Giga 50. Sul sito sono presenti infatti la Solo Voce e la Giga 40, due soluzioni davvero ottime per ogni fascia di utenza.

La prima include al suo interno solo minuti e messaggi senza limiti verso tutti, ma per un prezzo bassissimo che corrisponde a soli 4,99 € al mese per sempre. La seconda offerta invece al suo interno, oltre a minuti e messaggi, include anche 40 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo in questo caso è di soli 6,99 € al mese per sempre.