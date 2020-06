Esselunga è davvero stratosferica, in questi primi giorni del mese di Giugno l’azienda è riuscita a lanciare un’offerta davvero spettacolare, gli utenti si ritrovano a poter acquistare uno dei dispositivi più richiesti in assoluto ad un prezzo incredibilmente basso, soli 19,90 euro.

In seguito ad innumerevoli Speciali Multimedia e ad offerte mirate su smartphone, ecco arrivare una nuova soluzione decisamente più economica ed in grado di soddisfare i palati di un numero sempre maggiore di consumatori. In tutti i punti vendita sparsi per il territorio, infatti, fino al 10 giugno (salvo esaurimento delle scorte in anticipo), sarà possibile acquistare la Xiaomi Mi Band 4 ad un prezzo da record.

Volantino Esselunga: le offerte sono incredibili

Il volantino Esselunga raccoglie tutte le richieste degli utenti e le racchiude entro un’offerta che ha davvero dell’incredibile, la Xiaomi Mi Band 4 è effettivamente disponibile a soli 19,90 euro, uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora.

Le specifiche tecniche parlano di un dispositivo molto allettante, anche se ovviamente non particolarmente performante; nella parte anteriore troviamo un display da 0.95 pollici, AMOLED a colori e completamente touchscreen. Le funzionalità ricalcano le basi delle smartband, di conseguenza parliamo del monitoraggio del sonno, dei passi, della distanza percorsa e delle calorie bruciate. Gli utenti potranno ricevere le notifiche direttamente al polso, la batteria garantisce addirittura 20 giorni di utilizzo continuativo, con anche la possibilità di misurare il battito cardiaco.

L’acquisto dovrà essere completato esclusivamente in negozio, il terminale viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi.