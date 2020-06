Unieuro vuole iniziare il mese di Giugno nel miglior modo possibile, per questo ha deciso di lanciare un volantino SottoCosto davvero ricco di occasioni e di offerte da cogliere al volo, sempre nell’idea di ottenere il massimo con il minimo sforzo.

La campagna promozionale corrente, attiva comunque fino al 7 giugno in tutta Italia, nasce come SottoCosto, di conseguenza è importante ricordare che le scorte effettivamente disponibili in negozio sono assolutamente limitate. Il consumatore interessato all’acquisto dovrà affrettare la scelta, poichè una volta terminate non sarà più possibile acquistare il modello desiderato. In alternativa è possibile appoggiarsi al sito ufficiale, le spese di spedizione sono azzerate per ogni ordine superiore ai 49 euro (anche cumulativo di più prodotti).

Unieuro: sconti incredibili per tutti gli utenti

Il volantino ripercorre fedelmente quelle che sono le richieste dei consumatori, riuscendo difatti a proporre una lunga serie di prezzi bassi tra cui gli utenti potranno scegliere, osservando da vicino i top di gamma troviamo solamente l’Apple iPhone 11, uno dei modelli più richiesti dello scorso anno, in vendita a 799 euro.

Scorrendo invece verso le fasce più basse, l’occhio cade su soluzioni del calibro di Huawei P30 a 399 euro, P40 Lite raggiungibile a 249 euro, Galaxy A71 a 349 euro, Galaxy A20e a 129 euro, Asus ZenFone Max M1 a 99 euro, Oppo A9 2020 in vendita a soli 179 euro, per passare poi su un ottimo Xiaomi Redmi Note 8 Pro alla cifra finale di soli 219 euro.

Per ogni altro prezzo inerente al volantino Unieuro raccomandiamo la visione delle pagine inserite poco sotto nel dettaglio.