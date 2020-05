Si terrà domani l’evento di lancio del nuovo realme X3 SuperZoom. L’appuntamento è fissato alle ore 10.30 e nel corso dell’evento, che verrà trasmesso in streaming sui canali ufficiali dell’azienda, il colosso cinese presenterà anche una nuova gamma di prodotti AIoT, tra cui realme Watch, realme Band, realme PowerBank e realme Buds Air Neo.

Realme Watch, Realme Band & co., i prodotti attesi per domani

Parte dei prodotti che verranno presentati nella giornata di domani sono stati già annunciati oggi in Cina, offrendoci la possibilità di conoscere in anteprima alcune delle funzionalità principali. Per esempio, sappiamo che Realme Watch permetterà di monitorare la frequenza cardiaca 24/7, il livello di ossigeno nel sangue, il sonno ed includerà ben quattordici modalità sport, tra cui cricket, yoga, corsa all’aperto, aerobica, corpo libero, tennis da tavolo e basket. Oltre ciò, sappiamo che lo smartwatch sfoggerà un display curvo senza bordi da 1,4 pollici con pulsante a sfioramento, e che sarà possibile controllare la riproduzione musicale e la fotocamera direttamente dal proprio polso.

Anche Realme Band è stata già presentata in India, lo scorso 5 marzo. Si tratta di un fitness tracker con display curvo a colori e pulsante touch e che, tra le altre cose, offre il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale e del sonno, oltre a nove modalità sport (ciclismo, escursionismo, camminata, corsa, spinning, scalata, fitness, cricket e yoga).

Oltre ciò, l’azienda presenterà gli auricolari wireless Buds Air Neo, dall’aspetto elegante e le prestazioni eccellenti, e la PowerBank 2 che supporta la ricarica rapida a due vie da 18 W e con duplice porta USB-A e USB-C.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta sul canale YouTube di Realme. Ricordiamo che l’appuntamento è fissato alle ore 10.30 della giornata di domani, martedì 26 maggio.