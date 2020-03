Il prossimo 5 Marzo, Realme presenterà la sua prima fitness band. Ad annunciarlo è stata la società stessa, che ha a tal proposito allestito sul suo sito ufficiale una pagina Web dedicata all’evento, mettendo in evidenza quelle che sono le caratteristiche principali della Realme Band.

Realme Band, alcune delle caratteristiche ufficiali

Realme Band sarà disponibile in tre diverse colorazioni: giallo, nero e verde militare. Esteticamente, non differisce molto da altri fitness tracker già presenti sul mercato (come quelle a marchio Huawei e Honor), con un cinturino in silicone, un display curvo a colori ed un pulsante touch – in questo caso di forma circolare – grazie al quale è possibile tornare alla schermata principale del dispositivo.

Oltre al monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale e al monitoraggio del sonno, Realme Band supporta ben nove modalità sport (ciclismo, escursionismo, camminata, corsa, spinning, scalata, fitness, cricket e yoga), così da tener traccia delle proprie prestazioni e delle calorie bruciate in base all’attività svolta. La modalità Cricket è stata realizzata appositamente per il mercato indiano, dal momento in cui questo sport è particolarmente praticato in India.

Oltre ciò, Realme Band mostra le notifiche dei messaggi e delle chiamate in arrivo sullo smartphone, nonché promemoria ed altre tipologie di avvisi (ciò dipenderà dalle notifiche che l’utente stabilisce di ricevere sul suo dispositivo). Avendo ottenuto una certificazione IP68, la fitness band di casa Realme risulta essere resistente all’acqua. Per quanto riguarda la ricarica, infine, questa avverrà mediante una porta USB di tipo A.

Realme presenterà la sua prima fitness band il prossimo 5 Marzo in India, alle ore 12.30, insieme ai suoi nuovi smartphone Realme 6 e Realme 6 Pro. Realme Band sarà poi disponibile all’acquisto lo stesso giorno, dalle 14.00 alle 16.00, mediante vendita flash.