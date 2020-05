Fifa 2020 è uno dei giochi di simulazione calcistica più utilizzati ed apprezzati al mondo, ogni giorno milioni di utenti si sfidano in partite “all’ultimo sangue” nel tentativo di avere sempre la meglio sul diretto avversario. Se sapeste che esistono dei trucchi per vincere le partite, li usereste? vi sveliamo qualche piccolo consiglio per avere la meglio sull’avversario.

La strada più breve per segnare più gol del nemico calcistico consiste proprio nel saper dribblare i giocatori, procedura non sempre semplicissima e dalla quale molti di noi non sembra in grado di uscirne senza difficoltà. Per riuscire a raggiungere risultati migliori, tuttavia, sono disponibili combinazioni di tasti facilissime.

Fifa 2020: ecco i trucchi più comuni

Uno dei più amati è sicuramente il cosiddetto elastico, reso famoso da Ronaldinho, con PS4 e Xbox One lo si potrà emulare ruotando la levetta di sinistra di 180 gradi in senso orario (da destra a sinistra), se la sposterete nel senso opposto, l’elastico sarà “inverso”.

Al secondo posto dei tricks più utilizzati troviamo invece i sombrero ed i drag back sombrero; nel primo caso dovrete spostare due volte la levetta di destra verso l’altro ed una verso il basso. Per il secondo, tenete premuto R1 o RB, spostate la levetta di sinistra verso il basso e premete il pulsante R3.

In ultimo vi raccontiamo della rabona, affiancata dalla finta di rabona. La procedura è leggermente più complessa della precedente, dovrete premere L2 o LT (PS4 o Xbox) mentre state correndo, in combinazione con il tasto di Tiro o Cross. A questo punto annullate l’azione premendo X o A, muovendo successivamente la levetta analogica nella direzione opposta a quella del verso della corsa.