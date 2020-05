Sappiamo già da qualche tempo che il colosso sudcoreano Samsung amplierà la sua gamma di smartphone della serie Galaxy A 2020. Il Samsung Galaxy A41, in particolare, sarebbe dovuto sbarcare ufficialmente in Olanda e in Europa il prossimo 25 maggio. Nonostante questo, il device è già disponibile al pre-ordine su Amazon Italia.

Samsung Galaxy A41 verrà distribuito in Italia ad un prezzo di 299€

Poche ore fa è apparsa online sul noto store Amazon Italia una pagina dedicata al prossimo medio di gamma targato Samsung. Nello specifico, lo smartphone è disponibile al pre-ordine e sarà distribuito ufficialmente a partire dal prossimo 22 maggio. Come già accennato, sul noto store online è già presente il prezzo di vendita, pari cioè a 299€.

Dal punto di vista del design, il nuovo device sarà caratterizzato dalla presenza di un Infinity-U Display SuperAMOLED. Troveremo quindi un pannello con una diagonale da 6.1 pollici in risoluzione FullHD+ e con un piccolo notch a goccia centrale. In ambito prestazionale, per questo dispositivo l’azienda ha deciso di montare un processore di casa MediaTek. Nello specifico, si tratta del SoC MediaTek Helio P65, un octa core che qui sarà accoppiato a tagli di memoria pari a 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno.

Il comparto fotografico sarà invece posto in una zona rettangolare e sarà composto da una tripla fotocamera posteriore. Troveremo un sensore fotografico principale da 48 megapixel accompagnato da un sensore grandangolare da 8 megapixel e da un sensore di profondità di 5 megapixel. Frontalmente ci sarà poi una selfie camera (alloggiata nel notch a goccia) con un sensore fotografico da 25 megapixel.