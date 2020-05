Come già sapevamo, il prossimo smartphone di Samsung arriverà sul mercato in Europa questo mese. Lo si sà da un mese, ma le tempistiche esatte non erano note, almeno fino a poco fa. Il primo mercato nazionale a vedere arrivare il dispositivo sarà quello olandese. La giornata scelta per questo approdo è il 25 maggio. Per tutto il resto, non c’è nessuna novità.

Il Samsung Galaxy A41

La seria di appartenenza e il numero suggeriscono già che tipologia di smartphone è. Il modello sarà alimentato non da un processore Exynos, ma piuttosto da un MediaTek MT6768 Helio P65, un’octa-core basato su CPU Cortex e un GPU Mali-G52 MC2. A supporto di tale chip ci saranno 4 GB di RAM e 64 GB di spazio d’archiviazione nativo; quest’ultimo sarà espandibile fino a 512 GB grazie allo slot per le microSD.

Il display dello smartphone non sarà altro che un pannello Super AMOLED da 6,1 pollici con supporto per risoluzioni con un massimo di 2.400 x 1.080 pixel, ovvero FullHD+ per la presenza di un notch a goccia d’acqua. La batteria sarà da 3.500 mAh dotato di una tecnologia di ricarica rapida da 15 W.

Il comparto fotografico è caratterizzato dalla presenza di una singola fotocamera frontale da 25 MP incastonata nel notch e una configurazione tripla posteriore. La fotocamera principale è un grandangolare da 48 megapixel con a supporto un un’ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore di profondità da 5 megapixel, oltre che un flash LED. Il costo del modello dovrebbe essere di 299 euro anche se le differenze nazionali con le tasse dovrebbero farsi sentire.