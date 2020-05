Trony garantisce un risparmio senza limiti con il nuovo volantino appositamente lanciato per invogliare i consumatori ad approfittare di un’occasione unica nel suo genere, coloro che supereranno una determinata soglia di spesa, infatti, riceveranno un omaggio.

Prima di correre in negozio o di arrovellarsi per capire come fare, è importante ricordare che quanto scritto è attivo solo presso i punti vendita fisici delle regioni Sicilia e Calabria, non altrove o sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Le modalità d’acquisto restano le stesse comunicate dal negozio più vicino alla vostra residenza.

Volantino Trony: un regalo per ogni acquisto

La campagna promozionale promette un regalo per ogni acquisto superiore ai 399 euro, non sono poste limitazioni particolari alle categorie merceologiche o a marchi particolari, l’utente ha piena facoltà di optare per uno dei tantissimi dispositivi presenti in negozio.

Gli omaggi inclusi nella campagna sono Ferro da stiro a caldaia Polti (numero del modello è VS1012) e Forno a Microonde Sharp (numero del modello R-752IN). Nell’eventualità in cui si superino i 499 euro di spesa, si potrà raggiungere anche la scopa ricaricabile Black&Decker (modello FEJ520FJH).

L’assegnazione del regalo non è casuale, sarà compito del consumatore scegliere tra l’uno o l’altro dispositivo; inoltre, nel caso in cui si spendano cifre considerevoli, il volantino Trony prevede addirittura la consegna di 2 o 3 regali in contemporanea.

Tutti i dettagli in merito alla corrente campagna promozionale sono raccolti tra le pagine che trovate qui sotto, ricordate comunque la limitazione relativa alla disponibilità esclusiva presso i negozi delle regioni Calabria e Sicilia.