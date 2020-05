MediaWorld prosegue con una delle campagne promozionali più richieste ed interessanti dell’ultimo periodo, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere a tanti prezzi bassi e sconti da non perdere, ottenendo in cambio comunque l’accesso alle promozioni sia online che in negozio.

In scadenza esattamente il 17 maggio, il volantino raccoglie al proprio interno alcune offerte molto interessanti, a partire proprio dalla spedizione completamente gratis presso il domicilio per tutti gli ordini effettuati sull’e-commerce aziendale. In parallelo, coloro che spenderanno almeno 199 euro avranno comunque l’opportunità di richiedere il Tasso Zero senza interessi, in questo modo il pagamento verrà effettuato tramite rate fisse mensili addebitate in automatico sul conto corrente bancario di proprietà.

Volantino MediaWorld: risparmiare è facile, grazie a questi sconti

Il volantino MediaWorl riesce ad includere una lunghissima serie di offerte, a partire ad esempio dai più interessanti top di gamma del mondo degli smartphone. Tra questi includiamo Samsung Galaxy S20+ in vendita a 879 euro, passando anche per iPhone Xr a 709 euro, oppure comunque un buonissimo (anche se in commercio da più di un anno) Samsung Galaxy S10 in vendita a 599 euro.

Naturalmente esistono anche soluzioni più economiche ed ugualmente vantaggiose, tra le migliori non possiamo trascurare Huawei P30 Lite acquistabile a 219 euro, passando ancora per Oppo A5 2020 o semplicemente Samsung Galaxy A20e, entrambi in vendita a 149 e 139 euro.

Per le informazioni necessarie, e per scoprire tutti gli altri prezzi, collegatevi subito al seguente link.