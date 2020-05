Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare delle SIM telefoniche vendute su ebay senza documento. Questa procedura è diventata nota a tantissimi consumatori non solo per le varie notizie che circolano in rete, ma soprattutto grazie all’intervento di due noti programmi televisivi: Le Iene e Striscia La Notizia.

L’acquisto di una nuova scheda telefonica non richiede una procedura complicata, ma è necessario solo associarla ad una persona tramite un documento di riconoscimento, solitamente è richiesta la carta d’identità. Alcuni rivenditori, però, non richiedono alcun documento ai consumatori che vogliono acquistare una nuova sim e, infatti, si tratta di un acquisto molto pericoloso. Ecco tutte le informazioni qui di seguito.

SIM telefoniche vendute su Ebay senza documento: meglio non acquistarle, ecco per quale motivo

A scoprire il mercato nero delle schede telefoniche è proprio la Guardia di Finanza che dopo accurate indagini ha sequestrato numerose SIM telefoniche intestate a terze parti e a chiudere alcuni canali di commercio. In particolar modo, numerosi consumatori hanno acquistato delle sim senza la propria carta d’identità tramite un noto sito di e-commerce, ebay.

Si tratta di acquisti molto pericolosi perché non essendo intestati ai reali acquirenti, quest’ultimi sono fuori dal radar dell’intercettazione. Possono utilizzare i servizi di Internet anche per scopi illegali e ad andarci di sotto sono i reali intestatari.

E’ molto importante, infatti, prestare attenzione per evitare di violare sicurezza e privacy. La Guardia di Finanza è continuamente al lavoro per scovare e sequestrare tutte le schede telefoniche di questo tipo, vendute senza documento di riconoscimento.