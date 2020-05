L’operatore virtuale di Vodafone questo mese propone l’attivazione di cinque offerte super economiche, tramite le quali i nuovi clienti hanno l’opportunità di ricevere soglie elevate di minuti, SMS e Giga e di usufruire di tantissimi servizi utili che non prevedono alcun costo aggiuntivo. Il low cost di Vodafone continua, però, a suddividere le offerte tra fasce di clienti ben precise, creare in base al gestore da cui trasferiscono il numero al momento dell’attivazione. L’unica offerta disponibile per tutti è la nuova tariffa ho Mobile solo Giga, che sarà in promozione ancora per qualche giorno.

ho Mobile: ecco le offerte disponibili a Maggio!

Ecco tutte le offerte ho Mobile disponibili per i clienti che acquisteranno una nuova SIM durante il mese di maggio:

•Offerta solo voce ho. 4.99€: prevede minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri ma è rivolta esclusivamente ai clienti Iliad e MVNO che effettuano il trasferimento del numero a ho. Mobile.

•Offerta ho. 5.99€: prevede minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri e 70 GB di traffico dati in 4G Basic; anche questa rivolta esclusivamente ai clienti Iliad e MVNO.

•Offerta ho. 8.99€: prevede minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4G Basic. L’attivazione può avvenire in caso di portabilità da Kena Mobile o Daily Telecom; o in caso di attivazione di una nuova linea.

•Offerta ho. 12.99€: prevede minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4G Basic. È rivolta soltanto ai clienti Vodafone, Tim e WindTre.

•Offerta solo Giga: prevede 100 GB di traffico dati in 4G Basic al costo di 12,99 euro al mese, invece di 14,99 euro per tutti i clienti che effettuano l’attivazione entro il 15 maggio. La tariffa può essere richiesta da tutti, a prescindere dal gestore da cui si trasferisce il numero.