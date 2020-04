I nuovi clienti WindTre aventi età compresa tra i 18 e i 30 anni possono usufruire di offerte convenienti e ricche grazie alle opzioni All Inclusive appositamente proposte dal gestore. In particolar modo, qui facciamo riferimento alla promozione WindTre All Inclusive Young Edu e alla tariffa All Inclusive Student Edu, entrambe disponibili in versione Easy Pay.

WindTre: per i clienti più giovani le offerte sono disponibili a partire da 7,99€ al mese!

Iniziamo dalla tariffa WindTre All Inclusive Student Edu Easy Pay, la cui attivazione è rivolta ai clienti aventi età massima 20 anni, i quali possono ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri, sms illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati alla massima velocità. La promozione prevede una spesa mensile di soli 7,99 euro al mese, per i primi tre mesi. Dal quarto rinnovo in poi, però, i clienti dovranno saldare una spesa di 9,99 euro al mese.

La seconda offerta sopracitata, invece, è la WindTre All Inclusive Young Edu, invece, è dedicata ai clienti aventi età massima 30 anni. Il gestore permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, sms illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati alla massima velocità. In questo caso, i clienti vanno incontro a una spesa di 9,99 euro al mese, per i primi tre mesi. Dal quarto rinnovo in poi, invece, sarà previsto un costo di 11,99 euro al mese.

Le due promozioni sono disponibili in versione Easy Pay, quindi ogni mese i clienti dovranno sostenere le spese previste tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.