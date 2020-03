Il gestore WindTre rivolge due nuove offerte agli utenti più giovani che decidono di procedere con l’acquisto di una nuova SIM. L’operatore si rivolge in particolar modo ai clienti under 20 e under 30, i quali possono richiedere rispettivamente: la tariffa WindTre Student EDU Easy Pay e la tariffa WindTre Young Edu Easy Pay.

Offerte WindTre: ecco le tariffe dedicate ai clienti più giovani!

Le due offerte WindTre possono essere attivate richiedendo una nuova SIM ed effettuando o meno il trasferimento del numero dal precedente operatore. I clienti possono procedere con l’attivazione utilizzando il sito ufficiale www.windtre.it

Le promozioni a cui facciamo riferimento sono: l‘offerta WindTre Student Edu con Easy Pay, dedicata ai clienti under 20; e l’offerta WindTre Young Edu con Easy Pay, dedicata ai clienti under 30.

La prima può essere attivata sostenendo una spesa iniziale di 49,99 euro, scontata a 6,99 euro con vincolo di 24 mesi. I clienti che procedono con la disdetta anticipata della tariffa, quindi, saranno costretti a saldare la spesa inizialmente scontata in rate di 1,80 euro al mese. La promozione permette di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

80 GB di traffico dati alla massima velocità

Il costo previsto è di 7,99 euro al mese, per i primi tre mesi; successivamente, sarà pari a 9,99 euro al mese, da saldare tramite carta conto, conto corrente o carta di credito.

Anche la tariffa dedicata ai clienti under 30 può essere attivata sostenendo una spesa iniziale di 49,99 euro, scontata a 6,99 euro, con vincolo di 24 mesi. I clienti possono procedere con l’attivazione online e ricevere soglie identiche a quelle previste dalla tariffa sopracitata, quindi:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

80 GB di traffico dati alla massima velocità

Le differenze, dunque, riguardano soltanto la spesa prevista per il rinnovo mensile, che ammonta a 9,99 euro al mese, per i primi tre mesi, per passare poi ad un costo di 11,99 euro al mese.