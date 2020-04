Elite, Black Mirror, Riverdale e Suburra sono delle serie televisive molto gettonate disponibili sulla piattaforma di streaming online Netflix e sono ancora in produzione per delle nuove stagioni.

Tantissimi, infatti, sono gli utenti con un abbonamento mensile Netflix che non vedono l’ora di guardare i nuovi episodi e scoprire i destini dei vari personaggi. La piattaforma di streaming Netflix, fortunatamente, ha recentemente aggiornato i suoi utenti sulle prossime stagioni.

Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra: ecco quali sono i dettagli

Per la serie televisiva italiana Suburra il lancio della terza stagione è previsto nel corso di quest’anno e in particolare nel mese di Maggio secondo alcune indiscrezioni, ma a quanto pare qualcosa è cambiato. Nessuno conosce la data d’uscita ufficiale della fiction e anche Alessandro Borghi sul suo profilo ufficiale Instagram ha spiegato ai fan di non sapere nulla in merito. Potrebbe essere anche una conseguenza del Coronavirus.

Un’altra serie televisiva molto gettonata è quella di Riverdale, basata sulle storie dei personaggi di fumetti di Archie comics. La fiction statunitense si rinnova per una quinta stagione per la felicità dei numerosi fan, ma purtroppo potrebbe non arrivare molto presto perché l’emergenza sanitaria ha bloccato il mondo cinematografico.

La sesta stagione, invece, è prevista dalla serie televisiva britannica Black Mirror. La fiction basata sulla tecnologia innovativa e sugli effetti che essa ha sulla società ha inizialmente previsto la data di lancio nei primi mesi dell’anno successivo, ma potrebbe essere rimandata perché le riprese a causa del Covid -19 sono temporaneamente sospese. Secondo le indiscrezioni ricevute sarà una stagione molto complessa rispetto le precedenti.

La lista si conclude con la serie televisiva spagnola Élite che ha deciso di rinnovarsi con una quarta stagione. Anche in questo caso l’emergenza sanitaria ha sospeso temporaneamente le riprese e, dunque, anche in questo caso la data d’uscita potrebbe essere rimandata.