Disperazione per i clienti Postepay che hanno scoperto un conto in rosso dopo la ricezione di un SMS pericoloso. La consultazione del credito personale tramite l’applicazione e lo sportello PostaMat riporta una disponibilità di 0 euro sulla carta. In giro c’è un killer silenzioso in grado di azzerare il nostro conto personale tramite una truffa ideata da un gruppo di hacker.

La Polizia Postale ha diramato un’allerta generale contro il messaggio killer che sta facendo il giro dei telefoni di coloro che hanno richiesto una carta di tipo Standard ed Evolution. Nel giro di pochi secondi tutti i soldi spariscono grazie anche alla nostra disarmante ed indiretta complicità in un attacco senza precedenti. Ecco come non cadere in trappola.

Postepay consumata da un SMS che fa arrabbiare: richiesta attenzione dopo la truffa

Gli smartphone Android ed iOS stanno ricevendo una comunicazione urgente la cui finalità si scopre essere un azzera conto programmato. Un ipotetico cambio delle regole interne richiede un nostro immediato intervento di rettifica dati sul sito Internet dell’amministrazione. Molte persone hanno utilizzato il link contraffatto indicato in calce all’SMS per effettuare il login ai servizi del sito Internet.

Si è scoperto un indirizzo spia contrassegnato dagli investigatori come URL sospetto. Gli utenti non si sono accorti di nulla e dando per buone le dichiarazioni giunte per messaggio hanno seguito le indicazioni dei questionario informativo per poi ritrovarsi senza un soldo. Indirizzi, informazioni sensibili e credenziali sono finiti in mani terze che le hanno usate per prelevare tutto quanto.

I segnali premonitori erano già nei messaggi ricevuti ma non sono bastati a fermare i clienti dal fatidico click. Codici di consegna fasulli, intestazioni per partita IVA inesistenti ed altri ritocchi agli elementi tipici del layout non sono bastati. Tutto ciò ha resto le carte Poste inutilizzabili.

Il consiglio è quello di diffidare sempre da email ed SMS che indicano speciali promozioni. Un altro esempio è quello degli ultimi regali segreti propinati a migliaia di utenti in un solo giorno. Bisogna non aprire i link Internet e confermare la veridicità del messaggio contattando il Servizio Clienti del proprio istituto prima di denunciare il fatto alle autorità competenti.