Potrebbe esserci un regalo Poste Italiane ad attenderti in quanto fedele cliente dello storico servizio postale. Tutto bello se non fosse che non c’è nessuno a garantire la riscossione del premio da 1000 euro ora ampiamente verificato quale truffa.

Gli ignari partecipanti vengono raggirati da un meccanismo che passa (neanche a dirsi) dal dilagante fenomeno del phishing. Una serie di messaggi diffusi agli utenti di apposite mailing list lasciano spazio a fake news di un certo spessore.

Gli hacker lanciano l’esca servendosi del buon nome della società (totalmente estranea ai fatti) con l’obiettivo di catturare quante più prede possibili. Ne va di conseguenza che non ci sono regali ma soltanto rischi per chi entra nella rete dell’inganno segnalata dalla Polizia Postale ed ora sotto stretta osservazione. Ecco cosa fare dopo la scoperta.

Poste Italiane NON sa di regalare un buono da 1000 euro: utenti cascano nella frode, brutte conseguenze

Arriva una mail Poste Italiane con tanto di apposti loghi ed identificativi che non lasciano trasparire alcun intento malevolo. L’utente è informato del fatto che è vincitore di un premio da riscuotere direttamente sul proprio conto postale. Si viene invitati a compilare un modulo conoscitivo in cui si indicano dati personali e postali necessari al fine di accreditare il dovuto.

Tutto ciò si svolge online tramite un sito Internet scoperto sospetto al di là delle apparenze. Niente lascia pensare si tratta di un falso in quanto layout ed intestazioni sembrano identici al sito ufficiale. Tutti si accorgono del grave errore quando consultano il saldo delle proprie carte che riporta l’inquietante importo di 0 euro. Il conto è stato svuotato.

Grazie alle info inserite dopo il falso login gli hacker hanno registrato i dati e li hanno usati per effettuare acquisti online e bonifici a nostre spese. Le credenziali non sono più sicure. A questo punto dobbiamo bloccare il conto e sperare che le autorità competenti riescano a recuperare il maltolto.

Per evitare situazioni del genere occorre considerare il fatto che la sezione Informazioni Poste Italiane non prevede l’uso di email ed SMS. Impossibile, inoltre, che la compagnia elargisca premi in denaro o richieda la partecipazione diretta ad eventuali altre iniziative affini. Consigliamo, quindi, di eliminare il messaggio e diffidare sempre da queste strane comunicazioni. Si deve poi segnalare il fatto alle Poste ed alle autorità competenti in materia di frodi online.