Tutti noi ci siamo probabilmente fatti una risata quando Apple ha annunciato il nuovo Mac Pro. I prezzi esorbitanti del marchio hanno dimostrato ancora una volta quanto in realtà si paga il brand e non il dispositivo effettivo, un qualcosa che però è venuto meno quando è stato presentato il prezzo dello stand opzionale del monitor, 999 dollari che in Italia sono diventati 1.099 euro. Ma non è finita qui, il colosso ha presentato altro di molto costoso.

Nel frattempo, Apple ha annunciato in sordina i nuovi gadget del costoso computer. Si tratta del kit di ruote. Quattro semplici ruote in acciaio inossidabile e gomma il cui prezzo originale è di 699 dollari, o 849 euro per il nostro mercato. Un prezzo esorbitante per delle ruote senza neanche un blocco per tenerle ferme o gli strumenti adatti a montarle; nel pacchetto di acquisto è presente una chiave a bussola esagonale, ma il sito afferma che potrebbe non bastare.

Apple e i piedini del Mac Pro

Non è ancora finita qui però, ci sono anche i piedini extra, sempre in acciaio inossidabile. La descrizione del prodotto è qualcosa di unico: “Nella versione standard, Mac Pro ha già quattro piedini installati, ma se hai acquistato la configurazione con ruote puoi sostituirle per una maggiore stabilità”. La conclusione che si trae da questa frase è un’altra. Costo? 299 dollari o 349 euro.

Qui non si discute la qualità del prodotto Mac Pro, ma il prezzo dei gadget che sono stati proposti da Apple. Hanno un costo fin troppo sproposito che messo in prospettiva con altro non ne regge in confronto. Lo stand del monitor, un pezzo di alluminio lavorato, costa più di un iPhone di ultima generazione. I casi sono due, o l’iPhone non vale un pezzo di alluminio, o lo stand ha un costo senza senso.