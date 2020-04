Se ne è parlato tanto in queste ultime settimane ma, come suggerito da alcuni rumors, quest’oggi Apple ha finalmente annunciato in veste ufficiale sul mercato mobile il nuovo iPhone SE in versione 2020. Si tratta di uno smartphone che riprende sotto un certo punto di vista quanto fatto sullo scorso iPhone 8, ma aggiunge comunque tante nuove funzionalità.

iPhone SE 2020: un po’ iPhone 8, ma con qualcosa in più

Con questo nuovo device il colosso di Cupertino ha deciso di riproporre sul mercato un design a cui molti utenti dell’azienda erano affezionati. Il nuovo iPhone SE 2020, infatti, riprende le linee estetiche del fratello presentato qualche anno fa, cioè iPhone 8. Il device dispone infatti di un “piccolo” display IPS LCD Retina con una diagonale pari a 4.7 pollici con la tecnologia True Tone. Rimangono come nel modello precedente cornici piuttosto pronunciate nella parte superiore e inferiore attorno al display e rimane anche il tasto fisico TouchID.

Il nuovo arrivato in casa Apple porta però con sé anche diverse novità. Il processore montato a bordo è il SoC A13 Bionic, ovvero lo stesso SoC che montano attualmente gli ultimi iPhone 11 e iPhone 11 Pro. La presenza di questo processore permette di avere delle prestazioni migliori anche in ambito fotografico. Nello specifico, sul retro abbiamo un unico sensore fotografico da 12 megapixel dotato della stabilizzazione ottica dell’immagine. Sono presenti diverse modalità, come lo Smart HDR e una tecnologia dedicata agli scatti con effetto di profondità.

iPhone SE 2020 – scheda tecnica

Display IPS LCD Retina da 4.7 pollici con tecnologia True Tone

Processore A13 Bionic

Fotocamera posteriore da 12 megapixel con OIS e possibilità di registrare video in 4K a 60

Selfie camera da 7 megapixel

Memoria interna: 64 GB, 128 GB e 256 GB

Sistema operativo iOS 13

Dimensioni: 67.3 x 138.4 x 7.3 mm

Peso: 148 grammi

Connettività: Wi-Fi 6, connettività Gigabit LTE, Dual SIM con eSIM

Altro: ricarica wireless, connettore lightning con caricatore da 5W incluso, certificazione IP67, Touch ID di seconda generazione

Prezzi e disponibilità

Il nuovo device di casa Apple sarà disponibile al pre-ordine dal 17 aprile e sarà disponibile all’acquisto dal prossimo 24 aprile nelle colorazioni Black, White e Product Red secondo i seguenti prezzi: