MediaWorld continua a stupire con il lancio di un nuovo volantino completamente rivisitato, seppur comunque sempre valido solo sul sito ufficiale fino al 22 aprile, data l’obbligatoria chiusura dei negozi fisici.

Gli utenti che vorranno avvicinarsi ad un eventuale acquisto devono prima di tutto sapere che esiste al possibilità di richiedere la rateizzazione a Tasso Zero su tutti gli ordini superiori ai 199 euro; in questo modo non sarà assolutamente necessario pagare tutto subito, ma potrà essere dilazionato in varie rate mensili addebitate sul conto corrente, ovviamente senza interessi.

In parallelo, indipendentemente dall’ordine e dalla categoria del prodotto, la consegna presso il vostro domicilio è da ritenersi sempre gratis.

MediaWorld: nuovo volantino dalle offerte veramente interessanti

La nuova campagna promozionale lanciata da MediaWorld punta ad offrire la tecnologia a “tutte le età”, nello specifico l’azienda ha integrato una serie di prezzi bassi in grado di soddisfare sia i più giovani ed esperti, che i più anziani, al giorno d’oggi costretti a vivere reclusi in casa con la tecnologia come unica via di fuga dalla realtà. Le categorie merceologiche coinvolte sono davvero tantissime e tra le più disparate, se ne possono trovare davvero di tutti i colori.

Non dimentichiamo, infine, fino al 19 aprile 2020 lo Speciale Asciugatrici, l’azienda garantisce fino al 50% di sconto su tutti gli acquisti di prodotti di questo tipo. Per godere di una visione d’insieme delle offerte di MediaWorld, ora non vi resta che aprire le pagine inserite a questo link.