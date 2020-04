Nuove offerte schiaccianti sono state incluse direttamente in un volantino Unieuro creato appositamente per far parlare di sé, all’interno gli utenti possono trovare tantissimi prezzi bassi e possibilità di acquisto di alcuni dei migliori prodotti effettivamente in circolazione.

Fino al 19 aprile solo online sul sito ufficiale, l’azienda garantisce la consegna gratuita su ogni ordine effettuato, senza comunque arrivare a limitare le categorie merceologiche, o comunque imponendo una cifra minima di spesa. Al momento non sappiamo con certezza fino a quanto i punti vendita effettivamente saranno chiusi al pubblico, non possiamo che sperare ad una rapida risoluzione del problema che sta attanagliando il nostro paese.

Volantino Unieuro: il risparmio è da capogiro su ogni acquisto

Il volantino Unieuro garantisce ad ogni utente un risparmio notevole sul singolo acquisto effettuato, a partire dallo Xiaomi Mi Note 10, un device caratterizzato dalla presenza di una pentacamera posteriore in grado di raggiungere addirittura 108 megapixel complessivi, in vendita nel periodo a 419 euro (peccato solamente non integri un processore di alto livello, ma lo Snapdragon 730).

Sfogliando le pagine della campagna incrociamo inoltre il Samsung Galaxy S10+, a prima vista potrebbe attrarre il consumatore finale, ma va considerato ancora l’elevato prezzo finale di vendita, oltre 689 euro. A questo punto, il nostro consiglio è di valutare il possibile acquisto del nuovo Galaxy S20, la spesa sarà superiore, ma almeno potrete avere tra le mani l’ultimo modello effettivamente disponibile sul mercato.

Tutti i dettagli del volantino Unieuro sono disponibili qui.