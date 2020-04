Da qualche settimana Wind e 3 Italia si sono definitivamente unificate in WindTre, andando difatti a racchiudere tutta la propria community entro un’unica sfera. Per cercare di attirare nuova clientela, le aziende hanno deciso di lanciare offerte di altissimo livello, tutte accomunate dallo stesso identico bundle, ma con prezzi leggermente differenti in relazione alla provenienza.

I contenuti a cui l’utente potrà accedere corrisponderanno a 200 SMS da poter inviare ad ogni numero in Italia, passando anche per illimitati minuti da utilizzare per telefonare a chiunque sul nostro territorio, per finire poi con 50 giga di traffico dati alla massima velocità possibile (corrispondente allo standard 4.5G).

L’attivazione delle promo è possibile solamente in versione operator attack, con portabilità sempre obbligatoria, nonché ovviamente con presentazione della richiesta dal sito ufficiale. Il costo da sostenere inizialmente non è particolarmente elevato, corrisponde esattamente a 10 euro per l’acquisto della SIM; allo stesso modo va sottolineata l’assenza di un vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che sarà possibile abbandonare WindTre in un qualsiasi momento, senza penali.

WindTre: il rapporto qualità/prezzo è favorevole

Tutte le versioni sono ovviamente operator attack, la più economica è rappresentata dalla Go 50 Top+, una soluzione pensata per gli uscenti da un operatore virtuale, raggiungibile comunque con un esborso pari a soli 5,99 euro al mese.

Crescendo nel prezzo finale incrociamo la Go 50 Fire+, la promozione da 6,99 euro per i possessori di una SIM di Iliad, PosteMobile o Fastweb, sempre con portabilità obbligatoria. Per finire poi con la Go 50 Special+, l’offerta da 9,99 euro al mese da consigliare a tutti gli utenti in uscita da LycaMobile.