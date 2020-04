Iliad batte tutti con un grande cambiamento e due offerte fino a 50GB

Quando Iliad ha annunciato il suo arrivo in Italia, nessuno è sembrato prenderla sul serio. Infatti il gestore non era mai stato visto in giro. Non c’erano dunque opinioni, non c’erano feedback e non c’erano esperienze che potessero guidare le persone ad una scelta convinta.

Nonostante tutto il provider proveniente dalla Francia è partito a manetta grazie alle sue offerte che si sono dimostrate una vera e propria escalation di qualità e quantità. Il vantaggio sta tutto nel prezzo: sempre basso e soprattutto fissato per sempre. Ora come ora però tutti sanno che bisogna avere a che fare anche con la concorrenza che deve provare a riprendersi gli utenti rubatigli proprio da Iliad. Per tale motivo il nuovo gestore ha scelto di lanciare ancora una volta le sue migliori offerte e un miglioramento.

Iliad ha scelto la Giga 40 e la Giga 50 per provare a contrastare la concorrenza

Le due promo disponibili sul sito ufficiale sono la Giga 40 e la Giga 50. Entrambe le offerte in questione hanno pronti per gli utenti rispettivamente 40 e 50 Giga in 4G per navigare in rete senza problemi e in 4G.

Seguono poi minuti ed SMS illimitati verso tutti gli utenti italiani e all’estero. I prezzi corrispondono a 6,99 e 7,99 euro al mese per sempre per tutti. Inoltre c’è una grande novità che in tanti si auspicavano: il roaming fuori dall’Italia cresce ulteriormente. Dai soliti 2GB riservati per la navigazione in internet all’estero, ora si passa a 4. Non vi resta che visitare il sito ufficiale e scegliere la promo che più fa per voi.