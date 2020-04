Il volantino Euronics straccia le rivali del settore riuscendo a lanciare una campagna promozionale davvero ottima, farcita di tantissimi sconti tra cui sarà possibile scegliere, sempre nell’ottica di cercare di risparmiare il più possibile, senza dover minimamente rinunciare alla qualità generale.

La soluzione descritta nel nostro articolo, come era lecito immaginarsi, non è sfruttabile nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda; le spedizioni sono da considerarsi gratuite, salvo indicazione differente, con consegna diretta presso il domicilio.

Volantino Euronics: ecco le offerte da non lasciarsi sfuggire

Tantissimi sono i prezzi da non lasciarsi sfuggire, in primis parliamo dei top di gamma del settore degli smartphone, come Apple iPhone 11 in vendita a 819 euro, passando anche per i quotatissimi Huawei P30 Pro a 629 euro, Xiaomi Mi 10 a 899 euro o il leggermente più economico Xiaomi Mi 10 in vendita a 899 euro.

Molto interessanti sono anche le riduzioni applicate nella fascia medio-bassa del mercato, come ad esempio Xiaomi Redmi Note 7 disponibile a 149 euro, per finire poi su Huawei P Smart+ 2019 a 179 euro, oppure tutti i modelli di casa Huawei, come Y7 2019, P Smart Z e similari, con spese non superiori ai 200 euro.

Naturalmente il volantino Euronics è rappresentato da questo e da molto altro ancora, per scoprire ogni singola offerta, anche appartenente a categorie merceologiche completamente differenti, non dovete fare altro che aprire le pagine che potete trovare elencate direttamente sul sito ufficiale.