Il volantino Carrefour riesce a raccogliere al proprio interno una lunga serie di offerte e di sconti tra cui sarà possibile scegliere, sia appartenenti al mondo della tecnologia, che ovviamente parlando dei cosiddetti beni di prima necessità.

La campagna promozionale corrente è al solito attiva solo nei punti vendita sparsi per il territorio, al giorno d’oggi l’acquisto non risulta in nessun modo essere compatibile con il sito ufficiale (rinomati sono anche i problemi riscontrati con l’effettuare la spesa online). I singoli prodotti acquistabili, lo ricordiamo, prevedono anche garanzia legale della durata di 24 mesi, nonché ovviamente versione totalmente no brand.

Carrefour: il volantino è inaspettato e ricco di occasioni

I migliori affari, come al solito d’altronde, si riescono a concludere nel momento in cui i prezzi sono relativamente bassi, ecco quindi arrivare la possibilità di mettere le mani su uno Xiaomi Redmi Note 8T a soli 179 euro, senza dimenticare il buon vecchio Huawei Mate 20 Lite alla modica cifra di 179 euro, oppure uno P30 Lite a 259 euro.

Sempre restando entro la stessa identica fascia di prezzo, non trascurate nemmeno la possibilità di acquisto di uno Xiaomi Redmi 8 a 149 euro, oppure di un economico Motorola E6 Play a 99,90 euro.

Le offerte del volantino Carrefour non terminano in nessun modo qui