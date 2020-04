Coronavirus ecco come pulire il proprio smartphone senza danneggiarlo

Il proprio smartphone è l’oggetto che più tocchiamo nell’arco della nostra giornata e qualcuno sottovaluta la sua pericolosità in questo periodo in cui l’igiene è messo al primo posto a causa del Coronavirus. Purtroppo, pericolosità perché si avvicina spesso alla faccia, alla bocca, agli occhi dopo averlo maneggiato con mani sporche o dopo averlo poggiato in qualsiasi superficie.

Si tratta di un aspetto da non sottovalutare perché anche lo smartphone deve essere accuratamente pulito e igienizzato in tempi di Coronavirus. È bene, dunque, igienizzarlo ogni volta che si torna a casa da fuori e sporadicamente durante la giornata quando si sta a casa così da evitare ulteriori problemi. E’ importante, inoltre, utilizzare dei detersivi adatti per evitare di rovinare o fare ulteriori danni al dispositivo. Eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo.

Coronavirus e Smartphone da disinfettare: ecco il detersivo adatto per non rovinare i dispositivi

È importante utilizzare un detersivo adatto per i dispositivi così da pulire non solo il proprio smartphone, ma anche eventuali tablet, pc, cuffie e tutti gli apparecchi tecnologici che maneggiamo senza rovinare lo schermo e parti delicate.

A preoccuparsi di questo aspetto, in particolare, è il brand franco-cinese di smartphone Wiko fornendo ai suoi utenti delle linee guida per garantire una pulizia accurata dei dispositivi tecnologici. Per pulire germi, sporcizia e polvere non serve necessariamente utilizzare dei prodotti specifici e difficili da reperire in questi momenti, ma basta possedere una soluzione di acqua al 50% e alcol etilico al 50%.

Uno spruzzino come contenitore sarebbe l’ideale per espellere la giusta dose, ma va bene qualsiasi altro contenitore. Una volta creata la soluzione basta inumidire un dischetto di cotone, un pezzo di tovagliolino o qualsiasi panno morbido per pulire il proprio smartphone o altri dispositivi.