Il successore del Galaxy Watch Active, il Galaxy Watch Active 2, è stato lanciato ad agosto da Samsung. Il nuovo modello presentava una ghiera touch, un design elegante, sensori più accurati per un migliore monitoraggio del fitness, rilevamento delle cadute e la funzione ECG. Tuttavia, Samsung ha chiarito durante l’annuncio stesso che il rilevamento delle cadute e la funzione ECG sul Galaxy Watch Active2 sarebbero state disponibili solo dopo aver ottenuto la necessaria approvazione della FDA.

Galaxy Watch Active 2: la frustrazione degli utenti sale e non c’è ancora un nuovo termine ultimo

Sono passati ormai più di sei mesi dal lancio del Galaxy Watch Active 2 e Samsung non ha fatto sapere nulla di queste due caratteristiche del dispositivo indossabile. È intervenuto un responsabile della divisione Samsung Health e ha confermato che l’azienda ha bisogno di più tempo per ottimizzare la funzione ECG e perciò la sua versione beta è stata ritardata. La società non ha fornito nuovi termini per quanto la funzione ECG entrerà in vigore.

Molti utenti hanno affermato di aver acquistato Active 2 per via del sensore ECG. Questo ritardo fa sì che gli utenti siano frustrati e lo esprimono tramite Reddit e gruppi Facebook. Lo smartwatch è uno dei migliori sul mercato e offre funzionalità di prim’ordine. Tuttavia, molti utenti lo hanno acquistato a causa della funzione ECG. Sappiamo tutti come Apple sull’Apple Watch abbia implementato una funzione davvero efficiente, gli utenti si aspettano lo stesso da Samsung.