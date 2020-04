Samsung Galaxy A41 arriverà in Europa nel mese di Maggio. Il più recente smartphone di fascia media realizzato dal produttore sudcoreano è apparso, infatti, proprio in queste ore, sul sito ufficiale Samsung Germania dove, oltre alle caratteristiche del dispositivo, è stato rivelato anche il prezzo per il mercato europeo, fissato a 299 euro.

Samsung Galaxy A41, le caratteristiche

Nonostante il prezzo relativamente economico, Samsung Galaxy A41 promette delle performance eccellenti. Dal punto di vista estetico, lo smartphone ripropone quello che sembra essere un design ormai consolidato in casa Samsung, con modulo fotografico rettangolare sul retro, angoli arrotondati ed ampio schermo con cornici ridotte. Questo smartphone è dotato di un display Super AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e notch a goccia, all’interno del quale è ubicata la fotocamera frontale per selfie da 25 MP.

Samsung Galaxy A41 è alimentato da un SoC Mediatek MT6768 Helio P65 con processore octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) e GPU Mali-G52 MC2. Il tutto è accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 512 GB. Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone presenta una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP (F2.0), un obiettivo ultra-wide da 8 MP (F2.2) e un sensore di profondità da 5 MP (F2.4), oltre al flash LED.

Tra le altre caratteristiche, Samsung Galaxy A41 è dotato di una batteria da 3.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 15W, lettore di impronte digitali in-display, Bluetooth 5.1, NFC, GPS e USB di tipo C. Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Blue e Prism Crush Red.

Come anticipato, il dispositivo sarà disponibile in Germania a partire dal mese di Maggio al prezzo di 299 euro. Non si hanno notizie sulla disponibilità per il mercato italiano.