Il volantino Trony attivo nel periodo presso alcuni punti vendita del nostro territorio nasconde al proprio interno tantissimi sconti e prodotti di tecnologia generale, in vendita comunque a prezzi decisamente più bassi di quanto ci saremmo effettivamente mai aspettati di vedere.

Per approfittare di ogni singola offerta elencata nel nostro articolo, è bene ricordare che il cliente dovrà recarsi o comunque rivolgersi ad un punto vendita fisico appartenenti alle seguenti regioni: Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Umbria, Veneto e lo stato di Repubblica di San Marino. Non sarà possibile effettuare l’acquisto dal sito ufficiale.

Volantino Trony: tanti sconti con il “Doppio Sconto IVA”

Il volantino Trony cerca di affondare le mani nel glorioso passato degli “Sconto IVA”, proponendo un’alternativa in grado di raddoppiare la promozione a disposizione del consumatore finale, ecco quindi arrivare il “raddoppio sconto IVA” su ogni acquisto effettuato, indipendentemente dalla cifra finale.

Da sempre tutte le campagne promozionali di questo tipo sono caratterizzate da un particolare da non dimenticare, la riduzione finale applicata dall’azienda non corrisponde mai al 22% dell’IVA, in quanto a conti fatti parliamo di uno scorporo, corrispondente nello specifico al 18,03% del prezzo di listino.

Nel nostro caso, essendo un raddoppio dell’IVA, la riduzione viene a sua volta applicata su uno scorporo del 44%, corrispondente in conclusione al 32,80% dello scontrino finale. La riduzione verrà applicata in cassa, senza differenze in merito alla categoria merceologica o similari.