Il volantino Euronics attacca ad ogni modo MediaWorld lanciando offerte davvero shock, in alcuni punti vendita in Italia sono stati predisposti prezzi incredibilmente bassi ed in grado di soddisfare anche coloro che puntano sempre al miglior rapporto qualità/prezzo.

Per dovere di cronaca, è importante ricordare che la campagna promozionale citata nel nostro articolo risulta essere attiva solo ed esclusivamente presso i punti vendita Euronics Bruno; per completare gli acquisti, solo per le emergenze potrete recarvi fisicamente, in caso contrario potrete richiedere la consegna a domicilio telefonicamente, via WhatsApp, Facebook Messenger o dal sito ufficiale.

Volantino Euronics: tanti prezzi bassi tra cui scegliere

Il volantino Euronics non ha pietà delle dirette rivali del settore, per questo motivo ha lanciato tantissimi prezzi bassi tra cui poter scegliere per risparmiare al massimo. Osservando da vicino la campagna, almeno per quanto riguarda il mondo degli smartphone, spiccano Huawei P30 Lite acquistabile a 219 euro, passando anche sull’ormai noto iPhone 7 distribuito oggi a 319 euro.

Molto interessanti sono anche le proposte relative al brand Apple, con l’iPad acquistabile a 349 euro (la versione in vendita è la WiFi+cellular da 64GB di memoria interna), passando anche per il MacBook Air da 13 pollici attualmente in vendita a 1099 euro.

Naturalmente le offerte non terminano qui, poco sotto potete godere di un piccolo assaggio delle migliori proposte in circolazione, per maggiori informazioni non possiamo che invitarvi a recarvi in negozio o contattarlo telefonicamente.