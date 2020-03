WhatsApp: come spiare gli utenti in segreto e senza infrangere la legge

WhatsApp prova ogni giorno a rimediare a tutte le problematiche che esistono e persistono ormai da tempo. Gli utenti continuano a segnalare qualche piccolo malfunzionamento, anche se si tratta di poca cosa. L’applicazione è stata migliorata a tal punto da non avere alcun tipo di bug o magari problema tecnico. Questo è stato possibile grazie ai tanti aggiornamenti che sono arrivati nel corso del tempo, i quali hanno reso il tutto ancora più fluido e soprattutto comodo per il pubblico.

Le principali problematiche però sono quelle più prese di mira da WhatsApp, come ad esempio le truffe e lo spionaggio. Proprio quest’ultimo sembra essere stato debellato ormai da diverso tempo, dato che le lamentele sono ridotte al minimo e soprattutto perché alcune applicazioni che prima permettevano di ficcare il naso negli affari altrui ora non funzionano più.

WhatsApp, secondo gli utenti esiste una nuova applicazione pronta a spiare i vostri movimenti all’interno della chat

Tutti coloro che si rapportavano per le prime volte a WhatsApp tendevano ad aver paura di un aspetto in particolare: di essere spiati. Questo ha portato molti utenti ad entrare in vere e proprie psicosi, anche se poi un fondo di ragione lo avevano eccome.

C’erano infatti alcune app che permettevano di spiare le conversazioni, ma ora non funzionano più. In compenso sembra essere disponibile una nuova piattaforma, questa volta sia legale che è gratuita. Stiamo parlando di Whats Tracker, soluzione che consente a chiunque di monitorare uno o più utenti durante la giornata su WhatsApp. Potrete infatti sapere con notifiche istantanee quando la persona da cui monitorata decide di entrare o uscire da WhatsApp in tempo reale.