WhatsApp: scoperto il trucco utile per spiare gli utenti gratis

Avere a che fare con WhatsApp riguarda certamente tutti i cittadini del mondo o quasi, contando i numeri di persone attive in giro per il mondo. Infatti esistono almeno 2.5 miliardi di utenti che utilizzando la famosa app in pianta stabile ogni giorno per comunicare. Soprattutto adesso, in questo momento di emergenza mondiale, pare che la nota applicazione di messaggistica sia tornata ancora più utile.

Sono tantissime le persone che infatti non potrebbero farne a meno, visto che sono costrette a non vedere i propri cari. Allo stesso tempo però bisogna stare attenti a tutte le peripezie che possono accadere all’interno della chat. Tante persone continuano a lamentarsi delle solite truffe, le quali in alcuni casi sono facilmente individuabili. Qualcuno però starebbe parlando di nuovo dello spionaggio, il quale sarebbe tornato in voga dopo la scoperta di un’app molto semplice da utilizzare per scoprire i movimenti altrui.

WhatsApp, con la nuova applicazione potete scoprire i movimenti di tutti gli utenti che volete con tanto di notifica

Da diverse ore non si parla d’altro: sarebbe stata scoperta una nuova applicazione in grado di tracciare i movimenti degli utenti su WhatsApp. Ciò significa che qualsiasi persona, e anche voi, quando entrerà su WhatsApp potrà avere dall’altra parte qualcuno che lo saprà in tempo reale. La stessa cosa accadrà nel momento in cui si uscirà.

L’app in questione prende il nome di Whats Tracker e permette di conoscere con una notifica istantanea il momento esatto di un qualsiasi movimento all’interno della chat. Ovviamente è legale e gratuita.